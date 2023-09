X (Twitter) bientôt payant pour tous? Elon Musk l'envisage

Payer pour utiliser le réseau social X (ex-Twitter)? L’énième suggestion de son propriétaire Elon Musk lundi, destinée à réduire le nombre de robots sur la plateforme, paraît logique d’un point de vue économique mais pourrait aussi «décimer» sa base d’utilisateurs, selon des experts. Lors d’un entretien avec M. Musk lundi, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a soulevé la question de l’antisémitisme en ligne et la façon dont X pourrait «empêcher l’utilisation de robots – des armées de robots – pour le reproduire et l’amplifier». Les bots – des comptes gérés par des programmes informatiques plutôt que par des humains – sont courants sur X, où ils peuvent être utilisés pour amplifier artificiellement des messages politiques ou attiser les flammes de la haine raciale . M. Musk a répondu que l’entreprise «s’orientait vers un petit paiement mensuel pour l’utilisation du système X».

Les utilisateurs bondissent

«S’il le fait vraiment, cela va tuer le site. Peu importe le coût. La plupart des gens ne paieront pas (…) Cela tuera le site et les revenus publicitaires d’un seul coup. C’est incroyable», a par exemple réagi sur le réseau social Ed Zitron, patron d’une entreprise de relations médias et chroniqueur pour le média Business Insider.

Fausse bonne idée?

Le magnat de la «tech» a apporté de nombreux changements depuis qu’il a repris le réseau pour 44 milliards de dollars en octobre de l’année dernière, alors qu’il était connu sous le nom de Twitter. Il a licencié des milliers d’employés, introduit une option payante, supprimé la modération du contenu et rétabli des comptes anciennement interdits. En juillet, il a déclaré que la plateforme avait perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires. La mise en place du service premium «Blue», un abonnement entre 8 et 11 dollars par mois pour jouir de certains privilèges n’a pas eu non plus le succès escompté.