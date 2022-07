Pour Colton Ryan, le Net est plein de pièges

Colton Ryan a commencé sa carrière très jeune sur les scènes de théâtre de Broadway. imago images/ZUMA Wire

À 27 ans, il est l’un des jeunes Américains en vue à Hollywood. Après la comédie musicale «Cher Evan Hanson» au cinéma, Colton Ryan arrive dans la série «The Girl From Planville» sur Disney+.



Ce drame est basé sur une histoire vraie qui a passionné l’Amérique. Comment le résumer?

En 2014, Conrad Roy a été incité par sa petite amie à se suicider après de multiples brimades sur les réseaux sociaux. Il n’avait que 18 ans. Et c’est la première fois aux États-Unis qu’une personne a été condamnée à de la prison pour homicide involontaire à cause de ses actions puisqu’elle envoyait des SMS à Conrad pour qu’il mette fin à ses jours. Elle Fanning incarne cette fille, Michelle Carter, qui avait 17 ans à l’époque.

Comment vous êtes-vous préparé pour jouer Conrad?

Coco, c’est comme ça que ses proches l’appelaient, aurait pu être un copain d’école. Nous avons terminé nos études au lycée la même année. À l’époque, j’étais trop jeune pour m’intéresser à son suicide. Aujourd’hui, avec le recul, je me suis vraiment investi. On le présentait comme un jeune déprimé, suicidaire, mais en discutant avec ses proches, j’ai découvert qu’il était aussi drôle et qu’il agaçait gentiment ses sœurs en écoutant du rap à fond (rire). Je voulais rendre hommage à Coco en le montrant sous toutes ses facettes.

Est-ce qu’incarner ce jeune qui s’est suicidé à changer votre approche des réseaux sociaux?

Complètement. Notre série va pousser tous les jeunes à remettre en question ce qu’ils disent, montrent ou exposent de leur intimité. Internet est plein de pièges. Cette histoire est presque une sorte de fable moderne sur la morale et les valeurs de nos vies sur les réseaux sociaux par rapport au monde réel. Moi, j’ai appris à être le plus authentique possible quand je poste quelque chose à présent. Et j’espère que tous les téléspectateurs agiront de la sorte après avoir vu «The Girl From Planville».

Qu’avez-vous appris de ce tournage?

Les jeunes d’aujourd’hui se rencontrent sur des applications plutôt que dans la vraie vie. L’histoire de Coco doit servir d’avertissement à tous. Ces deux ados vivaient dans un monde virtuel et leur fin est tragique.

Vous avez commencé très jeune sur les scènes de théâtre de Broadway avant de tourner des séries comme «Homeland». À quand un rôle de superhéros comme la plupart des comédiens de votre génération?

Et pourquoi pas (rire)? Je ne veux surtout pas m’enfermer dans un seul genre même si on me propose souvent des rôles dramatiques. J’aime jouer, chanter et faire de la musique. J’espère donc surprendre en allant d’un extrême à l’autre.