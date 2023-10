Gmail intègre la fonctionnalité réactions émojis

Cette nouvelle fonctionnalité a commencé à être déployée sur les comptes Gmail personnels sur l’app mobile Android et iOS du service, ainsi que sur sa version pour desktop. Les comptes pour les écoles ou professionnels ne sont pas concernés. Pas de risques donc d’envoyer un émoji caca à un supérieur ou un autre destinataire. Comme pour l’envoi d’e-mails, Gmail a de toute façon prévu un délai (entre 5 et 30 secondes, selon les réglages de l’utilisateur) pour annuler le courrier. Sur sa page de support, Google explique aussi que les réactions émojis ne peuvent pas être envoyées à une liste d’e-mails, si le message est envoyé à plus de 20 destinataires, si l’adresse de l’utilisateur a été placée en copie carbone invisible (Cci) et donc dissimulée aux autres destinataires, ou encore si le message a été chiffré.