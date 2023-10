Google pousse à abandonner les mots de passe traditionnels

Google cherche à pousser vers la sortie le bon vieux mot de passe que les utilisateurs ont malheureusement tendance à réutiliser à l’identique sur différentes plateformes. Dans un billet de blog, le géant de la tech a annoncé mardi rendre les clés d’accès (passkeys), aussi appelées clés d’identification, encore plus accessibles en les proposant désormais comme option par défaut pour l’authentification dans les comptes Google personnels. Pour rappel, cette nouvelle méthode de connexion aux services en ligne et aux applications se veut plus simple et plus sûre. Elle utilise le même procédé que le déverrouillage d’un smartphone. Cette solution repose en effet sur l’utilisation d’un système de reconnaissance biométrique, comme un capteur d’empreintes ou de reconnaissance faciale, ou encore un code PIN ou un schéma de déverrouillage. Google prétend que les passkeys sont 40% plus rapides que les mots de passe traditionnels et s’appuient sur un type de chiffrement qui les rend plus sûrs. En pratique, le passkey se compose d’une clé privée, stockée sur l’appareil de l’utilisateur qu’il est le seul à connaître et une clé publique stockée sur les serveurs de la plateforme à laquelle il souhaite accéder. Même si un pirate parvient à récupérer cette dernière, voire aussi la seconde, il ne pourra pas passer l’étape de l’authentification.