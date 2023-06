Manu Ríos«Internet peut vraiment être flippant parfois»

Manu Ríos est furieux depuis qu’il a découvert qu’une sextape truquée faisant croire qu’il se masturbe est devenue virale sur le Net. Voulant rétablir la vérité, l’Espagnol de 24 ans qui joue dans la série «Élite», sur Netflix, a réagi sur Twitter, dimanche 11 juin 2023. «Cette vidéo est fausse. Internet peut vraiment être flippant et bizarre parfois», a écrit celui qui est à l’affiche du court métrage «Strange Way of Life», de Pedro Almodóvar.