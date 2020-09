Le chat du populaire mème Longcat, l’un des minous les plus célèbres du Net, est mort dimanche de causes naturelles dans un hôpital vétérinaire à l’âge de 18 ans. Son maître, avec lequel il vivait au Japon, a donné la triste nouvelle sur Twitter , où de nombreux internautes lui ont rendu hommage.

Apparu pour la première fois entre 2004 et 2005 sur la Toile, ce chat surnommé Nobiko (étiré, en japonais) était connu pour sa taille qui semblait démesurée. Elle était de 65 centimètres, selon le site spécialisé Know Your Meme.