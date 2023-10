Internet spatial: Amazon envoie ses premiers satellites dans l’espace

Objectif: 3200 satellites en orbite d’ici à 2029

Amazon, géant de la vente en ligne fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos, prévoit de placer 3200 satellites en orbite sur les six prochaines années. Les deux prototypes lancés vendredi seront, eux, retirés d’orbite et se désintégreront dans l’atmosphère terrestre au terme de la mission.

Les premiers satellites opérationnels du projet Kuiper doivent être lancés début 2024, selon Amazon, qui espère de premiers tests avec des clients à la fin de l’année prochaine. Le partenariat entre Amazon et ULA prévoit actuellement 9 décollages de la fusée Atlas V et 38 décollages de Vulcan Centaur (véhicule en développement) pour déployer des satellites.

Concurrence féroce

Le secteur de l’internet spatial est en plein essor, largement dominé pour le moment par la constellation Starlink de SpaceX, qui a pris une longueur d’avance. La compagnie d’Elon Musk a déjà mis en orbite plusieurs milliers de satellites, et revendique plus de deux millions de clients dans plus de 60 pays. Fin septembre, la fusion entre les opérateurs de satellites Eutelsat et OneWeb a été actée, et doit donner naissance à un géant européen. La Chine souhaite aussi disposer de sa propre constellation, GuoWang.