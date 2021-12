Classement : Internet tient son nouveau champion, et c’est TikTok

Le réseau social arrive à la première place des domaines internet ayant généré le plus de trafic en 2021, selon le classement de CloudFlare.

En 2021, TikTok a fait mieux que Google et tous ses nombreux services réunis (recherche, cartographie, traduction, bureautique, etc.). D’après le classement des domaines internet les plus visités du monde établi par CloudFlare, société spécialisée dans le cloud, le réseau social chinois de courtes vidéos a prouvé sa grande popularité en détrônant le roi d’internet. TikTok occupe en effet pour la première fois la première place des domaines internet ayant généré le plus de trafic.