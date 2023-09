TikTok intègre en douce Wikipédia pour faire de l’ombre à Google

TikTok compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde.

En plus d’être une app de divertissement, TikTok est aussi devenu l’outil privilégié des plus jeunes utilisateurs pour effectuer leurs recherches en ligne, des restaurants du coin aux faits d’actualité, en passant par des recettes de cuisine. Et ce, au grand dam du leader dans le domaine, Google, conscient de cette nouvelle donne. L’année dernière, Prabhakar Raghavan, vice-président chargé de la recherche chez Google, a déclaré que «près de 40% des jeunes, lorsqu’ils cherchent un endroit pour dîner, ne vont pas sur Google Maps ou Google Search mais sur TikTok ou Instagram».