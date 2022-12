Courchevel (F) : Interpellation d’un richissime homme d’affaires ukrainien

Le milliardaire et ancien député Kostiantin Jevago a été arrêté dans la station de ski française alors qu’il fait l’objet d’une demande d’extradition pour «infractions financières».

Le richissime homme d’affaires et ancien député ukrainien Kostiantin Jevago, objet d’une demande d’extradition pour «infractions financières», a été interpellé mardi soir à Courchevel, dans le sud-est de la France, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. L’Ukraine l’avait placé sur sa liste des personnes recherchées en 2021. Âgé de 48 ans, M. Jevago a été arrêté par la police judiciaire «sans faire aucune difficulté», a indiqué à l’AFP le parquet général de Chambéry (sud-est), devant lequel il a comparu mercredi après-midi pour se faire signifier la demande d’extradition, fondée sur «des infractions financières», selon la même source. Mercredi, le parquet général a décidé de son placement sous «écrou extraditionnel», et la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Chambéry devra ensuite se prononcer, au plus tard dans 10 jours, sur la demande d’extradition.