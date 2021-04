Adam Quadroni a été interpellé en 2017 après avoir donné l’alerte à propos du cartel de la construction dans les Grisons (lire encadré). Les circonstances de son arrestation ont fait l’objet d’une enquête, lancée en 2018. Un an plus tard, la Commission d’enquête parlementaire chargée du dossier dénonçait l’attitude de la police face au lanceur d’alerte . La «NZZ am Sonntag» révèle désormais que le procureur chargé de l’affaire a ouvert une procédure pénale à l’encontre de trois agents de la police cantonale, un médecin officiel et un juge. Ils sont accusés d’abus d’autorité, de faux dans les titres et de séquestration.