Genève

Interpellé pour une fausse alerte

Des moyens importants ont été engagés lundi soir pour retrouver une personne soi-disant tombée dans le Rhône. Il s’avérait que l’information était fausse.

Un hélicoptère, des patrouilles de police et les pompiers du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève, tous mobilisés… pour rien. Lundi soir, les secours ont été alertés au sujet de la chute d’une personne dans le Rhône. Mais, malgré les recherches, ils n’ont rien trouvé, et pour cause: il s’agissait d’une fausse alerte, relate la «Tribune de Genève». L’appelant, qui a répondu de manière imprécise au 117 et n’arrivait pas à décrire son emplacement, a finalement été retrouvé au bord du fleuve, à Vernier. Il a été interpellé et mis à la disposition du Ministère public.