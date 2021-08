Genève : Interpellés lors d’un échange de serpents à la frontière

Les douaniers ont intercepté des boas protégés que comptaient s’échanger deux individus, le 5 août, à Chancy (GE).

Le lieu choisi pour leur transaction n’était peut-être pas l’emplacement idéal. Deux individus ont été pincés par une patrouille mobile de l’Administration fédérale des douanes (AFD), alors qu’ils étaient en train de s’échanger de la marchandise, coffres ouverts, sur l’emplacement officiel de la douane de Chancy, le 5 août au matin. Les collaborateurs de l’AFD ont interpellés les deux hommes, un Français âgé de 21 ans, domicilié dans l’Hexagone, et un ressortissant égyptien de 23 ans, vivant en Suisse, indique l’AFD ce jeudi.

Des boas et un python

Ces personnes souhaitaient faire un échange de serpents. Le ressortissant français était en possession de deux reptiles provenant de France; quant à l’Égyptien, il a affirmé les avoir achetés à des particuliers en Suisse via un site de petites annonces. Il s’est avéré que les deux serpents du Français, un boa Constrictor Imperator colombien et un boa Salomon, font partie d’espèces protégées par la Convention de Washington. La personne domiciliée en Suisse est propriétaire de deux boas Constrictor Imperator colombiens, de deux boas Constrictor Crawl Cay et d’un python Regius. Ses boas comptent également parmi les espèces protégées.