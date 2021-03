Covid-19 : Interpol annonce de premières saisies de faux vaccins

La criminalité liée au vaccin anti-Covid-19 se développe dans le monde, prévient l’organisation internationale de coopération policière basée à Lyon.

Des milliers de doses de faux vaccins ont été saisies en Afrique du Sud, débouchant sur l’arrestation de trois ressortissants chinois et d’un Zambien.

Trois ressortissants chinois et un Zambien ont été interpellés au cours de cette opération, réalisée à Germiston (province de Gauteng), qui a permis également de découvrir une «grande quantité de masques contrefaits».

La face émergée de l’iceberg

Par ailleurs, Interpol a apporté son concours à la Chine, où la police a «identifié un réseau de vente de vaccins contrefaits contre le Covid-19 et a investi les locaux de fabrication, entraînant l’arrestation de 80 suspects et la saisie de plus de 3000 faux vaccins sur place».