Affaire Odebrecht : Interpol émet une notice rouge contre l’ex-directeur de Pemex

Carlos Trevino, l’ancien directeur de la compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex, est soupçonné de corruption dans l’affaire du groupe de travaux publics brésilien Odebrecht.

Carlos Treviño, directeur de Pemex entre novembre 2017 et décembre 2018.

Cette décision, qui cible Carlos Trevino, directeur de Pemex entre novembre 2017 et décembre 2018, a été prise à la demande d’un juge fédéral. L’ancien responsable ne s’était pas rendu, en septembre, à une convocation lors de laquelle il devait répondre d’accusations d’association de malfaiteurs et d’opérations via des ressources d’origine illicite. Son nom avait été cité par Emilio Lozoya, un autre ex-patron de Pemex, placé en détention début novembre pour son implication présumée dans le scandale Odebrecht au Mexique.