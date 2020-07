Coronavirus

Interpol fait saisir 17’000 faux kits de tests Covid-19

L’opération coordonnée par Interpol s’est déroulée dans 77 pays et a permis la saisie de plus de 12’000 tonnes de marchandises d’une valeur de 40 millions de dollars.

L’opération, coordonnée par Interpol et Europol entre décembre 2019 et juin 2020 dans 77 pays, a au total permis la saisie de plus de 12’000 tonnes de marchandises d’une valeur de 40 millions de dollars.

En Bulgarie, l’opération a par exemple permis la découverte, dans un entrepôt clandestin, de fromage contenant des bactéries Escherichia Coli (E. Coli). Lors d’opérations en Jordanie, 6500 litres de boisson énergisante et de sodas périmés et plus de 7 tonnes de lait et fromage avariés ont également été saisies.