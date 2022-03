Question insolite : Interrogé, le Conseil fédéral doit rappeler les règles de bien-être des chiens

À l’heure des questions sur l’Ukraine ou le Covid, le gouvernement a dû répondre à un élu UDC qui l’interpellait sur les sorties quotidiennes des chiens de la ferme. Avec un ton très sérieux.

On le sait, le Conseil fédéral est amené à traiter toutes sortes de questions lors des sessions parlementaires. S’il doit répondre à des sujets aussi graves que les risques d’une guerre nucléaire ou le nombre de morts dues au Covid, il est aussi amené à se prononcer sur des thèmes bien plus légers. À l’image d’une question pointue sur la viande des Grisons qui avait valu un beau fou rire mémorable à l’ancien conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz en 2010 sous la Coupole. Cette fois, le gouvernement a dû répondre, lors de la traditionnelle heure des questions la semaine dernière, à une question du même ordre sur les chiens de ferme.

En effet le conseiller national UDC Mike Egger a interpellé les sept Sages sur les sorties quotidiennes de ces animaux. Il rapportait le cas d’un agriculteur dont le chien de ferme l’accompagne dans ses travaux en plein air et qui s’est vu remettre à l’ordre par Berne. L’OFAG lui a en effet rappelé que selon la loi sur la protection des animaux, l’animal devait en plus être sorti chaque jour pour deux promenades d’une demi-heure chacune. Et l’UDC de s’interroger sur l’interprétation absurde de la loi.