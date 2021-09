Disparition d’Estelle Mouzin : Interruption de la campagne de fouilles dans les Ardennes

Les recherches pour tenter de retrouver le corps de la fillette, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret, ont été stoppées par la gendarmerie française vendredi.

«Le site est libéré»

«Ne pas forcer des aveux»

«Comme les autres jours, on n’a pas trouvé (...) Ça commence à se tendre un peu, c’est normal», avait affirmé jeudi Me Richard Delgenes, après une mise en cause de la bonne volonté de sa cliente par l’avocat de la famille, Me Didier Seban.