Karin Keller-Sutter : Intervenir dans la vie privée pour mieux protéger les femmes

La conseillère fédérale chargée de la Justice a annoncé une initiative pour remédier aux lacunes cantonales et fédérales en matière de protection des femmes victimes de violences. Elle est même prête à agir dans la vie privée des couples.

En 2020, au moins quinze femmes ont été tuées par un homme en Suisse, selon une liste actualisée publiée par le site StopFemizid.ch. Et en 2019, la police a enregistré 19’700 actes de violence domestique. Comme Karin Keller-Sutter le raconte à la «NZZ am Sonntag», ce grave sujet la préoccupe depuis qu’elle est membre du gouvernement de Saint-Gall. D’où son initiative nationale: «Je veux une feuille de route contre la violence à l’égard des femmes qui montre où la Confédération et les cantons ont un potentiel d’amélioration», a-t-elle déclaré dans un entretien avec le journal dominical.