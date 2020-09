Suisse : Intervention de la police contre une fête illégale à Berne

Quelque 800 personnes se sont réunies en musique dans le secteur de l’Allmend, dans la nuit de samedi à dimanche.

Une fête de rue illégale s’est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche à Berne. La police est intervenue pour y mettre fin. Selon «20 Minuten», plusieurs véhicules diffusant de la musique et quelque 800 personnes, la plupart jeunes, y ont pris part.

Une opération de police est en cours, a indiqué dimanche vers 01 h 00 la porte-parole de la police cantonale bernoise interrogée par l’agence de presse Keystone-ATS. La manifestation non autorisée a eu lieu dans le secteur de l’Allmend.

L’ambiance était très détendue, a rapporté «20 Minuten». La plupart des participants portaient des masques de protection. La fête a commencé vers 21 h 45. Une demi-heure plus tard, le convoi s’est déplacé lentement vers le centre-ville de la capitale fédérale. Des messages politiques étaient affichés sur un véhicule.

Des heurts ont éclaté au cours de la soirée, a ajouté la porte-parole de la police. Des barricades ont été érigées dans les rues et des pierres et des bouteilles ont été jetées sur les policiers. Ces derniers ont riposté avec des canons à eau et des tirs de balles en caoutchouc.