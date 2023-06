Porrentruy: La police intervient à l’hôpital, après un courrier menaçant

Réceptionnée sur le site de Porrentruy de l'H-JU, une carte manuscrite et anonyme a justifié un déploiement discret des forces de l’ordre jurassiennes, jeudi. Le texte confus évoquait l’éventualité d’une alerte à la bombe. La direction de l’établissement hospitalier a immédiatement averti la police qui est rapidement entrée en action. Les enquêteurs ont, d'une part évalué la situation de dangerosité et, d'autre part, coordonné la fouille systématique des locaux. Des spécialistes des dispositifs explosifs ou incendiaires non conventionnels ont été dépêchés sur place. L’opération a été menée en collaboration avec la cellule de crise de l'hôpital.