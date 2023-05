Etats-Unis: Fusillade mortelle dans un centre commercial au Texas

Avec plus d’armes à feu que d’habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés: 49’000 en 2021, contre 45’000 en 2020. Le site Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux États-Unis plus de 195 tueries de masse, c’est-à-dire où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées.