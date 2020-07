Bulle (FR)

Intervention pour une histoire de masque dans le bus: «c’était brutal!»

Un contrôle près de la gare de Bulle s’est terminé brusquement lundi après-midi. Deux policiers ont été blessés. Des témoins évoquent une interpellation excessive.

Lors du contrôle, un jeune passant s’est interposé et « a voulu s’en prendre au chauffeur du bus » . C’est à ce moment-là que les agents qui sont intervenus ont reçu des coups. Des patrouilles, dont un conducteur de chien de police sont venus en renfort.

Des témoins choqués

Une femme et un homme , qui se trouvaient à l’intérieur du restaurant de l ’H ôtel des Alpes , r acontent la scène . « Un des jeunes, qui était métisse, s’est fait plaquer contre le mur du restaurant de façon très brutal. Il pleurait et avait des griffures au visage » , raconte la femme , confirmant l es déclarations de l’homme .

A un moment, un des jeunes s’est réfugié dans le restaurant et une altercation avec les agents s’est ensuivi. « Des tables ont été poussés et des chaises renversées » , se souvient-e l le . La présence du chien a aussi effrayé des clients.Les deux témoins dénoncent l’ attitude d es policiers , qui « entraient dans le jeux des jeunes qui cherchaient peut être à provoquer », au lieu de «calmer la situation» .

Selon ces sources , des passants ont sorti leur téléphone pour filmer la scène. Un agent leur aurait dit d’arrêter de filmer . « Plusieurs personnes se sont regroupées et se sont montrées hostiles à l’action de la police » , lit-on dans le communiqué des autorités.

Quatre jeunes entre 18 et 14 ans ont été arrêtés et amenés au poste. Trois des interpellés ont été placé en arrestation provisoire. Le quatrième , âgé de 15 ans , a été placé en détention provisoire par le Juge des mineurs. Une enquête est en cours et un rapport sera adressé aux autorités compétentes.