Interview: Murat Yakin refuse une offre d’Arabie saoudite

– Nous avons reçu des photos de lecteurs de vous en train de vous détendre sur la place avec un cigare. On peut dire que vous êtes un bon vivant, non?

– (rires) Oui, régulièrement des gens sortent leur téléphone portable pour me prendre en photo. Mais cela ne me dérange pas.

– Pourtant, on devait vous proposer une grosse somme d’argent, non?

– Quand les Saoudiens veulent quelque chose, ils le font à fond. La météo est clémente, les stades sont pleins et on peut gagner beaucoup d’argent. D’un point de vue purement footballistique, de nombreux facteurs sont réunis pour rendre cette ligue attrayante.

– Surtout mon agenda, auquel j’ai dû m’habituer. Parfois, j’aimerais être plus régulièrement sur le terrain d’entraînement. Et avoir plus de dix matches par an. Quand il y a une pause de novembre à mars par exemple, l’odeur du gazon me manque beaucoup.