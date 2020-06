Georgina Rodriguez

Intimidée par son chéri Cristiano

Pendant longtemps, la compagne du footballeur portugais, Georgina Rodriguez, n’osait pas faire du sport devant lui.

Heureusement pour Georgina, avec le temps, ce sentiment «honteux» a fini par se dissiper. «Maintenant, j’adore faire du sport avec lui, il est devenu ma plus grande motivation et source d’inspiration, précise la maman de leur petite Alana, 2 ans. Cristiano s’entraîne le matin et l’après-midi. C’est un athlète d’élite, la manière dont il se concentre et se dévoue à sa passion pour le football est incroyable.»