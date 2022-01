Logan Paul : Intoxication alimentaire à Gstaad à Nouvel-An

Le youtubeur et boxeur américain a vécu un Réveillon cauchemardesque dans la station bernoise. Il raconte.

«C’est étrange parce que les seules choses que j’ai mangées étaient un petit croissant et un café au lait. J’ai vomi plus de 40 fois et j’ai passé ma soirée à transpirer», a raconté celui qui a combattu sur un ring Floyd Mayweather, en précisant que toutes les pharmacies étaient fermées et qu’il était donc dans l’impossibilité de se procurer des médicaments. «J’étais tellement déshydraté que j’ai supplié la seule ambulance que j’ai trouvée en ville de me faire une intraveineuse pour me remettre sur pied et pour pouvoir aller faire la fête avec mes amis. Les ambulanciers m’ont dit que c’était impossible à moins de m’emmener à l’hôpital. Je les ai évidemment envoyé péter.»



Logan Paul est tout de même parvenu à rentrer chez lui et à enfiler un costard pour se rendre à une fête. Elle n’a duré que 10 minutes pour lui, le temps qu’il se rende compte qu’il était au plus mal et qu’il fallait qu’il aille se coucher: «Alors que je rentrais chez moi, sur une colline glacée, vaincu et déçu, j’ai encore vomi cinq fois à même la rue.» Il a encore confié que c’était le troisième Nouvel-An consécutif où il était malade «à en crever». De quoi le rendre philosophe: «J’ai une théorie à ce sujet. Peut-être que la vie m’a fait vivre un cauchemar le premier jour de ces trois dernières années pour me faire apprécier à chaque fois les 364 jours restants. Je vois cela comme une réinitialisation involontaire.»