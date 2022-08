Baseball: Intoxiqué par un feu d'artifice en plein match

On jouait, vendredi, la 5e manche de cette partie de Major League Baseball entre Atlanta et Houston, quand un joueur de l'équipe visiteuse a dû quitter le terrain. Sur le moment, l'état-major de Houston a indiqué que son joueur Yordan Alvarez était «malade». Mais ça, c'était avant que le coach de l'équipe texane ne précise l'étonnante raison qui a forcé son élément à déclarer forfait en pleine rencontre...

«Il est en train d'être analysé par les médecins, a dit Dusty Baker, le manager des Astros. Ils ont dit que tous ses signes vitaux sont bons. Il se sent normal, mais il doit encore voir notre médecin. Il était un peu juste, il avait le souffle court, et puis quand ils ont tiré les feux d'artifice, la fumée a aggravé la situation. Je suis heureux que nous l'ayons fait sortir parce que j'ai regardé et il était sur le banc de touche et c'était un moment effrayant parce que ça pouvait être n'importe quoi. Mais ils ont dit qu'il allait bien, pour le moment.»