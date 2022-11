Tennis: Intraitable, Novak Djokovic continue son récital

Un break clinique pour conclure la première manche (6-4) et sa copie conforme, deux jeux plus tard en thésaurisant sur la frustration de Rublev. L’affaire était pliée. Si Stefanos Tsitsipas bat Daniil Medvedev ce soir (21h), «Djoko» ira se coucher qualifié pour le dernier carré.

Parfaitement réglé

Le plus intéressant, en ce mercredi après-midi, ne se lisait donc pas au tableau d’affichage. Pour profiter du spectacle, il fallait fixer un côté et profiter du coup de raquette et des choix de Novak Djokovic. Un exemple? Sur la balle de set, le Serbe choisissait de reculer de 50 cm sa position en retour pour s'alléger vers l’avant et littéralement bondir dans la première balle du Russe. Résultat, un retour de revers long de ligne gagnant irréel. Le ratio «beauté-efficacité» ne saurait être plus élevé!