Intrusion à l'aéroport de Genève: une centaine de personnes condamnées

Les prévenus ont escaladé ou découpé des grillages, et plusieurs d’entre eux se sont enchaînés aux avions exposés et à d’autres objets, «causant des dégâts et empêchant la tenue de la manifestation», relate le Parquet. Le trafic aérien a été interrompu par sécurité pendant une heure. Les intrus, ainsi que ceux qui les ont conduits à l’intérieur du secteur sécurisé, ont été interpellés par la police, puis entendus au poste. Ils ont tous fait valoir leur droit au silence. Au total, 103 personnes, dont un mineur, ont été arrêtées.