Traçage dans les restaurants «Intrusive» ou «nécessaire», l’app SocialPass divise les scientifiques

Depuis un peu plus d’une semaine, la clientèle des restaurants a dû se familiariser avec le seul système homologué pour l’instant par la faîtière (SocialScan pour les restaurateurs et Social Pass pour les clients).

«Cette application est extrêmement intrusive», a lancé sur le même réseau social Carmela Troncoso, professeure assistante en sécurité informatique et en respect de la vie privée à l’EPFL. Également l’une des conceptrices de SwissCovid, la chercheuse pointe un flou autour de la base de données centralisée de l’application et des conditions qui permettent au médecin cantonal d’y accéder. «L’EPFL en tant qu’institution n’a pas à se prononcer sur les applications tierces qui ont été choisies et validées par les autorités cantonales», ajoute toutefois l’Ecole lausannoise, qui considère que le «traçage dans les restaurants est utile et nécessaire.»