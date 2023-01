«LoL» piraté : «Inutile de dire que nous ne payerons pas»

Après s’être emparés du code source du célèbre jeu «League of Legends», des cybercriminels ont demandé une rançon à l’éditeur Riot Games, qui refuse de céder au chantage.

Riot Games a reçu une demande de rançon. AFP

L’éditeur et développeur de jeux vidéo Riot Games est revenu sur la cyberattaque subie la semaine passée. Dans une nouvelle communication, l’entreprise américaine a fait preuve de transparence après l’analyse de l’accès frauduleux à ses serveurs. Se voulant rassurante sur le fait qu’aucune donnée ou information personnelle de joueur n’avait été compromise, la société californienne acquise il y a plus de dix ans par le géant chinois Tencent a indiqué que les pirates avaient volé le code source du célèbre jeu «League of Legends», et aussi de «Teamfight Tactifs». Ils ont aussi eu accès à une ancienne plateforme antitriche.

«Aujourd’hui, nous avons reçu un e-mail de rançon», a fait encore savoir la firme, qui assure qu’elle ne cédera pas: «Inutile de dire que nous ne payerons pas».

«À vrai dire, toute exposition du code peut augmenter la probabilité d’apparition de nouveaux tricheurs. Depuis l’attaque, nous nous efforçons d’évaluer ses effets sur l’antitriche et d’être prêts à déployer des correctifs le plus rapidement possible si nécessaire», assure Riot Games.

Contrairement à d’autres cyberattaques subies par le passé par d’autres studios, comme celles d’Electronic Arts ou de Rockstar Games, qui avait provoqué la fuite d’images de son très attendu jeu «GTA 6», il ne s’agit pas de dévoiler un jeu à venir avant l’heure. Néanmoins, le code source volé intègre «un certain nombre de fonctionnalités expérimentales», indique Riot Games. «Même si nous espérons que certains de ces modes de jeu et d’autres changements finiront par arriver aux joueurs, la plupart de ce contenu est en prototype et il n’y a aucune garantie qu’il sera jamais publié», explique l’entreprise victime des pirates.

