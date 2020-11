Football : Invaincu depuis deux matches, il fond en larmes

La sélection de Saint-Marin, dernière au classement FIFA, est plutôt habituée à prendre l’eau. Appelé à l’interview pour commenter l’historique second match nul consécutif de sa sélection, le défenseur Dante Rossi n’a pas pu cacher ses émotions.

Parfois, un nul peut suffire au bonheur et même faire couler des larmes de joie. Grâce à son 0-0 obtenu contre Gibraltar samedi en N ations League , Saint-Marin est sur une série de deux match e s officiels sans défaite. Le match nul obtenu lors de la q uatrième journée suit en effet un autre 0-0 arraché le 13 octobre dernier face au Liechtenstein.

Et c’est tout simplement une première historique pour cette nation plutôt habituée aux lourdes défaites qu’aux exploits . L’équipe de ce micro-État montagneux enclavé dans le centre-nord de l’Italie avait par exemple été écrasée 13 buts à 0 par l’Allemagne lors des qualifications pour l’Euro 2008. La 210e nation au classement FIFA n’a connu qu’une seule fois les joies de la victoire depuis ses débuts en 1985. C’était le 28 avril 2004 et un court succès 1-0 contre le Liechtenstein.

«Pour moi, c’est vraiment un rêve!»

Réaliser l’exploit de marquer deux points en deux matches n’empêchera pas la sélection de terminer dernière de son groupe avec les autres « petits » (Liechtenstein et Gibraltar), mais elle a ému aux larmes son défenseur Dante Rossi. « Pour moi, c’est vraiment un rêve, a lâché en sanglots le joueur de 33 ans au micro de la télévision nationale. Ma famille est heureuse, ma femme aussi. Merci à mes coéquipiers et à mon staff. Nous espérons rester ici longtemps. Je dédie ce nul au pays entier, qui est petit, mais qui a un grand cœur, à ma famille, à ma femme et à tous mes compagnons » , a aussi déclaré Dante Rossi , qui n’a pas réussi à retenir l’émotion suscitée par ce deuxième nul consécutif aux allures de victoire pour son pays.