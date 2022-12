Un goût de Far West : Invasion de cactus dans les écosystèmes valaisans

Ces plantes non indigènes prolifèrent, notamment dans des zones protégées. Des communes mènent des campagnes d’arrachage.

Le Valais est-il en train de se transformer en Far West ? «La moindre parcelle de rocher, le moindre éclat de terre, voit surgir un cactus», rapporte à la RTS Gérard Granges-Maret, membre de la commission de la réserve naturelle des Follatères. Ces plantes habituées des climats chauds et secs sont en effet en train de se répandre dans le canton. Problème: elles sont envahissantes et mauvaises pour les écosystèmes, car elles remplacent les végétaux indigènes. Arrivés il y a environ 250 ans dans la nature valaisanne, les cactus s’y déclinent en neuf espèces, dont quatre spécialement invasives.