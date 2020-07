GUIDE AUTO «20 MINUTES»

Invasion de pucerons sur les tilleuls: que faire quand la voiture est toute collante?

Sandro parque sa voiture sous des tilleuls infestés de pucerons. Les excréments de ces derniers rendent toute la voiture collante.

Ma place de stationnement se trouve sous un tilleul. L’arbre est infesté de pucerons et en quelques heures seulement, en particulier durant les mois d’été, ma voiture est recouverte d’une substance collante. Cette substance peut-elle endommager la peinture? Si oui, comment puis-je y remédier?

Ce que vous évoquez là, c’est le miellat que les pucerons sécrètent. Aussi appétissant que ce terme puisse paraître, cette masse collante n’est autre que les excréments de ces insectes. Les pucerons aspirent la sève des feuilles de tilleul et excrètent le sucre.

Cette substance est effectivement très agaçante: les poignées sont collantes, les vitres sont opaques, et même les essuie-glaces et le lave-glace ne parviennent pas à la détacher. Mais ce n’est pas le pire, car le miellat n’est pas le problème: des champignons qui se nourrissent de ce sirop peuvent se former. Ils sécrètent une substance agressive qui peut brûler la peinture lorsqu’elle est exposée en plein soleil.