Football - Invasion du terrain et couteau retrouvé sur la pelouse

Décidément, cette saison 2021-2022 n’est pas comme les autres. En tribunes notamment. Les frustrations des divers confinements et les nombreux matches à huis clos semblent avoir rendu fous pas mal de «fans» de football, qui se laissent complètement aller depuis qu’ils ont pu retourner dans les stades. Bagarres en Angleterre, en Suisse… Bouteilles qui volent sur les joueurs en Premier League ou en France. Les incidents sont si nombreux qu’on n’arrive plus à les dénombrer.

Mais ce week-end, un pas semble encore avoir été franchi au Brésil. Lors d’une partie comptant pour la Coupe du Brésil des moins de 20 ans, deux énergumènes ont envahi le terrain. Ils sont descendus des tribunes de l’Arena Barueri, alors que leur équipe était menée 0-1 par les jeunes de Palmeiras. On a longtemps cru que l’un d’eux était armé d’un couteau. La sécurité a réagi au plus vite, des joueurs s’en sont mêlés et, heureusement, le pire a pu être évité.