Crise ukrainienne : Invasion ou non, la guerre russe de l’information fait rage

Dans la «guerre hybride» que livre Moscou à son voisin, la bataille de l’information constitue un front clé. Tous les coups sont permis, y compris les manipulations les plus grossières.

«Tu es prêt ?» Le reporter russe hoche la tête. Les balles se mettent opportunément à siffler au loin. Le journaliste en gilet pare-balles court et explique hors d’haleine qu’il assiste en direct à une action de «sabotage» contre une position pro-russe dans l’est de l’Ukraine. «La propagande russe à l’œuvre sous vos yeux», explique une chaîne Telegram, qui suit les évènements en Ukraine, publiant un clip vidéo pour démontrer que le reportage est une mise en scène.

Campagne de désinformation

Dans la «guerre hybride» que livre Moscou à son voisin depuis huit ans, la bataille de l’information constitue un front clé. Ici, tous les coups sont permis, y compris les manipulations les plus grossières. Et la campagne de désinformation s’est accélérée avec le déploiement de 150’000 soldats russes massés aux frontières est et nord de l’Ukraine.