Genève: Inventeur écolo d’un vélo solaire durement amendé

André avec un nouveau vélo et la fameuse remorque surmontée d’un panneau solaire de 2 mètres par 80 centimètres, devant chez lui aux Avanchets. Le panneau avant, deux fois moins long, est actuellement démonté.

André, septuagénaire acquis à la cause des énergies renouvelables et désireux d’en faire la promotion, sillonne les routes au guidon de son vélo solaire. Depuis qu’il l’a mis au point, il dit avoir parcouru près de 70’000 km. Il n’avait jamais été amendé, jusqu’à ce qu’il croise deux policiers genevois, le 7 septembre 2021, au retour d’un tour de Suisse de 995 km effectué sans encombre. Cette rencontre lui a valu une facture de 1705 fr. (lire l’encadré), qu’il trouve démesurée et injuste.