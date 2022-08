Inventing Anna: Netflix accusé de diffamation

Justice : «Inventing Anna»: Netflix poursuivie pour diffamation

Disponible depuis le 11 février 2022 sur Netflix, «Inventing Anna» raconte l’histoire d’Anna Sorokin ( jouée par Julia Garner ), une jeune Russe qui avait réussi à escroquer l’élite new-yorkaise en se faisant passer pour une riche héritière allemande du nom d’Anna Delvey. Vue par des millions de personnes, cette série est aujourd’hui au coeur d’une plainte pour diffamation déposée par Rachel Williams, une ancienne éditrice photo de «Vanity Fair» et ex-amie d’Anna, incarnée par Katie Lowes dans les épisodes créés par Shonda Rhimes.

L’Américaine attaque Netflix en justice qui, selon elle, la décrit comme une personne cupide, snob, déloyale, malhonnête, lâche, manipulatrice et opportuniste dans «Inventing Anna», est-il écrit dans les documents déposés le 29 août 2022 devant la cour fédérale du Delaware. Rachel Williams affirme avoir été victime de harcèlement en ligne lui ayant causé de l’humiliation, de la détresse, de l’anxiété ainsi que des pertes de revenus à la suite de la mise en ligne de la série.

Outre Anna Sorokin, Rachel Williams est la seule personne ayant réellement existé qui apparaît dans la création de Shonda Rhimes et dont le nom complet est cité. «Les dommages dévastateurs à sa réputation auraient pu être évités si Netflix avait utilisé un pseudonyme et des détails différents. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait pour elle alors que cela a été le cas pour tant d’autres personnages de la série? Peut-être parce qu’elle avait choisi de jouer pour une autre équipe, c’est-à-dire HBO», ont confié les avocats de l’Américaine de 34 ans.

Rachel Williams avait en effet signé un contrat avec la chaîne payante pour l’adaptation de son livre «My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress» et avait touché 340’000 dollars, indique Deadline.