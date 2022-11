Cryptomonnaies : Investir dans le bitcoin, un moyen très efficace de… perdre de l’argent

Selon une étude bancaire menée dans près de 100 pays et publiée lundi, les trois quarts des personnes ayant acheté de la cryptomonnaie entre 2015 et 2022 ont perdu leur mise.

L’étude de la BRI remet en cause l’idée selon laquelle les cryptomonnaies vont démocratiser le système financier.

Entre 73 et 81% des acheteurs de bitcoins ont perdu de l’argent sur les investissements en cryptomonnaies, selon une étude publiée lundi par la Banque des règlements internationaux (BRI). Les économistes de cette institution, considérée comme la banque centrale des banques centrales, ont mené une étude détaillée qui vise à comprendre les profils des acheteurs de cryptomonnaies en analysant des données provenant de 95 pays entre 2015 et 2022.

Près d’un acheteur sur deux est un homme de moins de 35 ans

L’étude, qui s’appuie sur des données concernant notamment les téléchargements d’applications d’achats de bitcoins ou sur la fréquence journalières des transactions, met en évidence que près de 40% des utilisateurs sont des hommes de moins de 35 ans, plus prompts à prendre des risques, contre 25% d’hommes de 35 à 54 ans et 35% de femmes, la majorité d’entre elles ayant moins de 35 ans.

Sur la période étudiée, le cours du bitcoin est passé de 250 dollars en août 2015 à 69’000 dollars à son pic en novembre 2021. Le nombre moyen d’utilisateurs quotidiens d’applications est alors passé d’environ 119’000 à plus de 32,5 millions, bondissant en particulier entre fin 2017 et début 2021, quantifie l’étude. Celle-ci met en évidence une corrélation entre la hausse des prix du bitcoin et l’arrivée de nouveaux utilisateurs.