Etats-Unis : Investissements dans certaines sociétés chinoises prohibés

Donald Trump a émis un décret interdisant aux Américains d’investir dans des entreprises chinoises qui soutiennent les activités militaires de Pékin.

Contrer Pékin

Trump affirme dans ce décret que la Chine «exploite de plus en plus les capitaux des Etats-Unis pour permettre le développement et la modernisation de ses activités militaires, ses services de renseignement et autres systèmes de sécurité, ce qui lui permet de menacer directement» les Etats-Unis et les troupes américaines stationnées à l’étranger.