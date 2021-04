Exit les gros effets spéciaux et les costumes de superhéros. Avec sa nouvelle série italienne qui se déroule à Milan, Netflix mise sur l’authenticité. Dans «Zéro», un jeune livreur de pizzas sénégalais découvre qu’il a la capacité de devenir invisible. Avec un groupe du quartier, il va apprendre à gérer son pouvoir et à l’utiliser pour sauver sa banlieue, qui ne cesse d’être vandalisée. Parallèlement, l’ado timide tombe sous le charme d’une étudiante en arts.



Certes, «Zéro» ne bénéficie pas du scénario le plus finaud, mais il se démarque des grosses productions américaines habituelles et ça fait du bien. En huit épisodes d’une vingtaine de minutes, «Zéro» apporte fraîcheur et dépaysement grâce à son décor, à son atmosphère et à sa sympathique troupe de Robin(s) des Bois.