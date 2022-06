Tennis: Invité par les organisateurs, il remporte le tournoi

Inconnu du grand public, Tim van Rijthoven vient de réaliser la plus belle semaine de sa carrière. Le Néerlandais de 25 ans a créé la sensation en s’adjugeant dimanche le premier titre ATP de sa carrière sur le gazon de Bois-le-Duc. Devant son public, il s’est imposé face à Daniil Medvedev, le nouveau numéro 1 mondial en deux sets (6-1, 6-4).

Ce résultat est d’autant plus fou que van Rijthoven n’avait encore jamais remporté de match sur le circuit principal avant le début de la compétition et surtout il n’était entré qu’une fois dans un tableau de tournoi ATP, c’était à Winston-Salem en 2016.

Félicité par Medvedev

Invité par les organisateurs, il a pleinement démontré qu’il méritait cette wild-card en enchaînant les performances de haut vol. Adepte de l’amorti, des variations avec son revers à une main, il est venu à bout, dès le deuxième tour de l’Américain Taylor Fritz (ATP 14) en trois manches. Grâce à son bon service et son style de jeu offensif, il a ensuite successivement pris la mesure de Félix Auger-Aliassime (ATP 9) et Daniil Medvedev dans le dernier carré.

En finale, le Russe n’a pas eu son mot à dire et n’a remporté que cinq jeux. Malgré cette lourde et étonnante défaite, il n’a pas manqué de féliciter son adversaire avec la touche d’humour qu’on lui connaît. «Bravo Tim. Semaine incroyable. Première fois dans un tournoi ATP et directement tu détruis le numéro 2 mondial en deux sets en finale, ça doit être un sentiment sympa!» a déclaré Daniil Medvedev durant la cérémonie d’après-match.