Euro 2020 : Invitée surprise de l’Euro, la géopolitique bouscule l’UEFA

Plusieurs polémiques ont ébranlé le premier tour de la compétition, montrant que le sport et la politique ne sont jamais très éloignés.

Rafale de critiques

«Chère UEFA, vous êtes une bande de menteurs (...) Vous préférez resserrer les rangs avec vos partenaires homophobes parmi les dirigeants, que ce soit à Budapest, Moscou ou Bakou? Respect? Toléranc ? Oh non! Du moins pas quand ça perturbe le business», attaque parmi bien d’autres la chaîne allemande ARD.

L’Euro cristallise les tensions

Enfin, passés plus inaperçus, deux journalistes ont dû batailler pour être accrédités à Bakou et à Saint-Pétersbourg, le premier en raison d’un séjour dans la région séparatiste du Nagorny Karabakh et le second après plusieurs enquêtes sur les liens entre sport et politique. «Première compétition internationale majeure depuis le début de la pandémie», l’Euro «cristallise les tensions et suscite une attention particulière», avec une cascade de réactions à chaque épisode, souligne Carole Gomez.