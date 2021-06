Apple : iOS 15 va encore renforcer le respect de la vie privée

Apple a présenté les nouvelles fonctionnalités de la prochaine version de son système mobile.

Sous iOS 15, le mode SharePlay permettra de regarder des films en streaming avec d’autres utilisateurs via FaceTime.

Apple Plans va revoir son design et se dotera d’un système de navigation en réalité augmentée, comme son concurrent Google Maps.

Lundi, lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 2001, événement consacré aux développeurs, Apple a de nouveau insisté sur la protection de la vie privée des utilisateurs, son argument clef face aux autorités et aux entreprises comme Facebook qui l’accusent d’abus de position dominante.

«Quand vous utilisez internet et des applications tierces, vous pouvez vous retrouver piégé dans un écosystème complexe de revendeurs de données et de firmes publicitaires, souvent sans votre permission. Nous pensons que ce n’est pas bien», a déclaré Craig Federighi, vice-président du groupe en charge des logiciels. Il présentait le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 15, qui sera disponible à l’automne, et doit comporter toutes sortes d’améliorations techniques (voir diaporama), y compris pour les options de contrôle des données personnelles.