Apple

iPhone 12 sûrement fourni sans écouteurs, ni chargeur

Le prochain smartphone de la firme à la pomme sera probablement commercialisé avec moins d’accessoires, selon un célèbre analyste.

En 2016, lors de la sortie de l’iPhone 7 et 7 Plus, premiers smartphones d’Apple dépourvus de port jack, la firme de Cupertino s’était montrée un peu plus généreuse que d’ordinaire. Elle avait en effet intégré dans leur boîte un accessoire supplémentaire, à savoir un adaptateur pour prise Lightning afin de compenser l’absence de port jack. Ce devrait être tout le contraire cette année.

Attendu en automne, l’iPhone 12 devrait être commercialisé avec un emballage beaucoup plus léger et compact. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo vient de confirmer à son tour que le prochain smartphone d’Apple sera proposé sans les habituels accessoires qui l’accompagnent à chaque sortie. Après avoir indiqué le mois dernier que les écouteurs EarPods filaires ne seraient plus fournis d’office dans la boîte du téléphone, il indique à présent, comme Barclays, que le chargeur secteur ne serait également pas fourni. Apple proposera séparément un nouveau chargeur unique de 20W en option, selon ses renseignements. Le géant technologique mettrait ainsi fin à la production des chargeurs 5W et 18W actuels. Celui de 12W, lui, continuerait sa carrière pendant environ 9 à 12 mois.