Mobile : iPhone 13: lecteur d’empreintes sous l’écran peu probable

Apple a testé l’intégration d’un capteur Touch ID à l’écran, mais cette solution ne sera très certainement pas retenue sur les prochains smartphones prévus pour cet automne.

Mark Gurman évoque deux pistes pour Apple concernant ses capteurs biométriques: le lecteur Face ID caché sous l’écran pourrait être réservé aux modèles d’iPhone plus chers, tandis que les smartphones plus abordables conserveraient Face ID dans l’encoche. Seconde solution, Apple pourrait proposer Face ID uniquement sur les iPhone plus chers et Touch ID uniquement, sous l’écran, pour les appareils moins chers.