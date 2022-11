Un port USB-C ultrarapide en prévision sur l'iPhone 15

Apple : iPhone 15: un port USB-C ultrarapide en prévision

Forcé par la législation européenne à passer à une connectique USB-C sur son futur iPhone 15, Apple pourrait en tirer parti en offrant des débits plus élevés et une charge plus rapide.

Il n’y a plus de doute à ce sujet, le prochain iPhone abandonnera le vieillissant port Lightning propriétaire pour passer à l’USB-C. Un changement, forcé par la législation de l’Union européenne, qui pourrait aller dans le sens de la firme de Cupertino, qui propose de plus en plus fréquemment l’USB-C sur certains de ses produits. Mais en plus de la modification de connectique, cela pourrait apporter d’autres changements bienvenus.