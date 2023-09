Apple se passera des puces de Qualcomm en 2025 sur ses iPhone

Pour l’iPhone SE et l’iPhone 17

Afin de ne plus dépendre du géant américain Qualcomm comme fournisseur externe de longue date de puces réseau, Apple avait racheté l’activité modems d’Intel en 2019. Mais le développement de l’un des composants essentiels de l’iPhone semble prendre plus de temps que prévu. Le futur iPhone SE de 4e génération, dont la sortie est estimée au printemps 2025, devrait être le premier à intégrer le modem signé Apple, confirme Ming-Chi Kuo. Cela signifie que l’iPhone 15, qui doit être dévoilé mardi soir, et son successeur l’iPhone 16 seront encore équipés de modems signés Qualcomm. Concernant le premier modèle, il devrait s’agir de la puce Snapdragon X70, qui équipe déjà des smartphones Android haut de gamme embarquant le processeur Snapdragon 8 Gen 2. L’iPhone 17 ferait en revanche partie de la nouvelle génération d’appareils affranchis de la technologie de Qualcomm.