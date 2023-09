L'iPhone se dote du service SOS d’urgence par satellite en Suisse

Apple a profité de la sortie officielle en magasin de l’iPhone 15, ce vendredi 22 septembre, pour déployer son service SOS d’urgence par satellite dans deux nouveaux pays: la Suisse et l’Espagne. Ils viennent s’ajouter aux 14 pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, États-Unis, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) dans lesquels la fonctionnalité est déjà disponible. Grâce à elle, les possesseurs de tous les modèles d’iPhone 14 ou du nouvel iPhone 15 seront en mesure de contacter les services d’urgence (aide médicale, police ou sapeurs-pompiers) même s’ils se trouvent dans une zone non couverte par le réseau mobile ou le wi-fi, par exemple en pleine mer ou en montagne. L’outil, qui «a déjà contribué à sauver des vies», se félicite le géant de la tech, permet en effet de contacter les services d’urgence via une connexion par satellite.