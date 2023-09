Rendez-vous le 12 septembre pour l'iPhone15 d'Apple

1 / 1 La collection des iPhone15 sera dévoilée le 12 septembre prochain, dès 19 h en Suisse.

Apple a annoncé la tenue d’un événement spécial le mardi 12 septembre au Steve Jobs Theatre, sur le campus de l’Apple en Californie. Il débutera à 10 h locale, soit 19 h en Suisse, et devrait être diffusé en direct sur son site web, sur YouTube et via l’application Apple TV. L’invitation de l’événement baptisé «Wonderlust», (envie de s’émerveiller), affiche la fameuse pomme de la société aux couleurs pressenties pour le modèle iPhone15 Pro.

Contrairement à des rumeurs, il ne devrait pas y avoir de version en couleur or, relève le site Apple Insider, mais trois nuances de gris et une couleur bleu foncé. La teinte dorée affichée sur l’invitation ferait allusion à la nouvelle couleur naturelle du titane, avec un mélange de bleu, de noir et d’argent.

Pour mémoire, un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15‌ Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Pro‌ Max de 6,7 pouces sont attendus. C’est ce dernier nommé, le plus cher, qui devrait être le plus prisé, entre 35 à 40% des livraisons totales de la gamme d’iPhone 15 selon les prévisions des analystes. L’iPhone 15 Pro‌ Max devrait notamment être le seul à bénéficier d’un objectif zoom périscope qui permettra un zoom optique 5x ou 6x, au lieu de 3x.

Tous les modèles devraient comporter la Dynamic Island, une puce 5G mise à jour de Qualcomm, avec le changement notoire d’intégrer un port USB-C au lieu d’un port Lightning pour notamment se conformer aux exigences légales de l’Union européenne.

Les tarifs devraient débuter à 1099 dollars pour ‌l’iPhone 15 Pro‌ et 1199 dollars pour l’iPhone 15 Pro‌ Max, les prix des autres modèles ‌ne devraient eux pas changer.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.